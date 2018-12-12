Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:24



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:24

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, 2018 yılını başarılı geçirmediklerini söyledi.Sarı-kırmızılı kulübün Türk Telekom Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Hamamcıoğlu, son dönemde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı ile sorunlar yaşadıklarını belirtti.Kulüpler Birliği Vakfının Galatasaray Kulübünü hedef alan bir metin yayımladığını ifade eden Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:"TFF ile olan anlaşmazlıklarımıza bir de Kulüpler Birliğinin doğrudan kulübümüzü hedef alan ve ayrıcalık talep ettiğimizi iddia eden bir bildirisi damgasını vurmuştur. Burada üzücü olan, bu metni Galatasaray üyesi bazı kulüp yöneticilerinin desteklemesidir. Sayın Mustafa Cengiz'in sıklıkla gündeme getirdiği dahili mihraklardan kasıt budur. Bu konuda kendisinden daha net bir açıklama bekliyoruz. Bu konuda yönetim kuruluna dilekçeler verildiğini biliyoruz. Divan kurulu olarak tavsiyemiz, yönetim kurulumuz ve disiplin kurulumuzun ilgili tüzük maddelerini uygulayarak gereken süreci başlatması ve lüzum halinde de genel kurula getirmesidir. Bu konuda camiada ciddi bir hassasiyet var."Eşref Hamamcıoğlu, kulüp yönetim kurulunun sorunları istişare ederek çözmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:"2018 yılını mali, idari ve sportif olarak başarılı geçirdiğimizi söylemek maalesef çok zor. Gerek yeni üye alımı konusunda yaşanan sorunlar yumağı gerekse de haksızlığa uğradığımız futbol maçları sonrasında yaşanan krizler iyi yönetilmemiş ve tarihimizde ilk defa başkanımız 150 gün hak mahrumiyeti cezası almıştır. Divan toplantılarında yapılan telkin ve tavsiyelere rağmen kurumsal iletişime gereken özen gösterilmemektedir. Galatasaray'a yakışan, mücadeleyi sürdürürken, kavgacı, kaba ve kontrolsüz bir üslup yerine sürekli istişare ederek akıllı bir yöntem uygulamaktır. Bizi diğer kulüplerden ayıran budur."Sportif olarak özellikle amatör branşlarda geride olduklarını vurgulayan Hamamcıoğlu, "Futbolda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nispeten kolay bir grupta yer aldığımız iddia edilmesine rağmen başarılı olamadık. Başka bir takımın başarısızlığı üzerine sevinç gösterileri içerisinde UEFA'ya katılabileceğiz. Mali ve ticari performans açısından çok parlak olduğumuzu söylemek maalesef zor. Her ne kadar ülke bu konuda zor günler geçirmekteyse de bu bir kader değildir. Bazı mali tablolarda olumlu gelişmeler olsa da nakit sıkıntısı had safhadadır." değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan, Eşref Hamamcıoğlu, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in yurt dışında olmasından dolayı katılamadığı toplantıya bazı yönetim kurulu üyelerinin geç kalmasıyla ilgili eleştiri yaptı. Abdurrahim Albayrak'ın iş yerinde basın mensuplarına verdiği yemeğe göndermede bulunan Hamamcıoğlu, "Herhalde dünkü zaferi kutlamak için bir araya geldiler." ifadesini kullandı.