12 Aralık 2018, 16:30
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Galatasaray'ın 30 Eylül İtibariyla Toplam Borcu 2 Milyar 971 Milyon Lira

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül itibarıyla borcunun 2 milyar 971 milyon lira olduğu açıklandı.

Galatasaray'ın borcunun 2 milyar 971 milyon lira olduğu açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün Türk Telekom Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonunda gerçekleştirilen Aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında, başkan yardımcısı Kaan Kançal kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi.

BORÇ FARKI 1 MİLYAR 200 MİLYON 800 BİN LİRA

Kançal, 30 Eylül 2018 itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 971 milyon lira, alacaklarının ise 1 milyar 671 milyon 200 bin lira olduğunu dile getirdi. Kaan Kançal, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 299 milyon 800 bin lira olduğunu kaydetti.

"FATİH HOCAMIZ ZORU SEVER"

Kaan Kançal, sunumunda futbol takımlarının sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağına inandığını belirterek, "Hiçbir zaman kolay bir şampiyonluğumuz olmadı. Fatih (Terim) hocamız da zoru sever. Bütün sıkıntılara ve problemlere rağmen şampiyon olacağız. Ocak ayında gereken eksiklikleri tamamlamak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:30



YORUMLAR (12)
İSTANBULLU DAYI G S: yıl başı bileti alıyorum çıkarsa borcunuzu sıfırlarım söz veriyorum sizin borç ödemenizde benim hayelim gibi birşey benim ginede ya çıkarsa sizin seneye 4 tirilyon olur nah ödersiniz türk fubolu batmıştır bocu olan kapatsın zarar eden bir kurum çalışırmı ben anlam veremedim
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İSTANBULLU DAYI: yuh be bu ne resmen batmış o borcun altından nasıl çıkılır kardeşim alt yapıdan takviye yapın yabancıları satın hepsini . . . gençler oynasın bir kaç yıl sonra kim tutar bizi birazda zengin g s liler yardım etsin mustafa başkan sen aklınımı yedin başkan oldun bu borca zengin g s liler haydi taşın altına elinizi sokun bu borcu bitirin
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MERT: Gs hiçbir alanında başarı yok yapılan borçlara bakan bunun yarısı komisyon değilse onun bunun cebine giren ben bişey anlamiyirum
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SİNCE1903: Kulüp batmış haberler yok. her hafta salya sümük ağlar bu conconlar. siz batan kulübünüze ağlayın ezik ağlaksaraylılar.
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  • MUSTAFA GALATASARAY : since 1903 sanki siz çok iyi durumdasınız
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