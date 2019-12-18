Haberler » Spor » Galatasaray Kulübü divan kurulu toplantısı sona erdi - Spor

Galatasaray Kulübü divan kurulu toplantısı sona erdi

Galatasaray Kulübünün aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı sona erdi.

18.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:12Galatasaray Kulübü divan kurulu toplantısı sona erdi
Kulübünün aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı sona erdi.
Sarı-kırmızılı futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçı nedeniyle 1 hafta gecikmeli olarak düzenlenen toplantı, Türk Telekom Stadı'ndaki Özhan Canaydın Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıya, divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile yaşadığı gerginlik sonrası kulüp başkanı Mustafa Cengiz yine katılmadı. Yönetim kurulunu ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal, yöneticiler Mahmut Recevik ve Dilek Kutlu temsil etti. Kaan Kançal'ın toplantının ilerleyen bölümünde yaşadığı sağlık sorununun ağırlaşması nedeniyle salondan erken ayrıldığı bildirildi.
Eski başkanlardan Alp Yalman, Faruk Süren ve Dursun Özbek de salonda yer aldı.
Yönetim kurulunun mali ve yönetsel konularda yaptığı sunum ve bilgilendirmelerin ardından divan kurulu üyeleri, görüşlerini dile getirdi. Saat 13.30'da başlayan toplantı 4,5 saat sürdü ve 18.00'de sona erdi.
Divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile sözlü tartışmaya giren kulübün genel kurul üyesi Zafer Şener, divan kurulu üyesi olmadığı ve düzeni bozduğu için yapılan oylamayla salondan çıkarıldı.

Paris Saint Germain, Galatasaray, Futbol, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:23 Everton ve Lyon, Galatasaray'dan Nzonzi için transfer yarışında! - Spor
19:22 Medipol Başakşehir, Hekimoğlu Trabzon maçına hazır - Spor
19:18 Çaykur Rizesporlu Scepovic: "Ligde neden gol atamadığımı ben de bilemiyorum" - Spor
19:12 Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi - Spor
19:12 Selin Ciğerci, 'Gökhan Çıra ile askerlik arkadaşı olduğu' iddiasına yanıt verdi - Spor
18:46 Eski sportif direktörü Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor - Spor
17:55 Tuzlaspor maçına alınmayan minik taraftarlara büyük jest - Spor
17:19 Ünlü spiker Emre Gönlüşen kansere tekrar yakalandı, destek mesajı yağdı - Spor
16:36 Eski başkan adayı, G.Saray'a kayyum atanması için başvuru yaptı - Spor
16:27 Kupada büyük sürpriz! Süper Lig ekibi TFF 2. Lig ekibine elendi - Spor
18.12.2019 19:24:33