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Galatasaray Kulübü, liglerin seyircisiz oynanması yerine, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle...

Galatasaray Kulübü, liglerin seyircisiz oynanması yerine, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğunu duyurdu.

13.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:30
Galatasaray Kulübü, liglerin seyircisiz oynanması yerine, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle...
Galatasaray Kulübü, liglerin seyircisiz oynanması yerine, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğunu duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler : Galatasaray, Spor

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