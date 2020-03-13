Galatasaray Kulübü'nden açıklama: "Korona virüs salgını nedeniyle liglerin seyircisiz oynanması...
Galatasaray Kulübü'nden açıklama: "Korona virüs salgını nedeniyle liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz.
13.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:32
Galatasaray Kulübü'nden açıklama: "Korona virüs salgını nedeniyle liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Spor
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Spor
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Spor
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Spor
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Spor
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Spor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Spor
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı