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Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti

Süper Lig'de maçların oynanmadığı dönemde büyük maddi kayıp yaşayan Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti.

01.04.2020 23:23 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:33

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve şu ana kadar 920 binden fazla kişiyi etkileyen koronavirüs, Türk futbolunu da vurdu. Galatasaray da bu virüsten nasibini aldı. Liglerin ertelenmesi sonrası ekonomik darboğaza giren Galatasaray, bu sıkıntının çözümünü personel maaşında kesintiye gitmekte buldu.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti. Yönetimin bu hamlesi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Kaptan Selçuk İnan'ın fedakarlık açıklamasının ardından oyuncuların da maaşlarından feragat etmesi bekleniyor.

TOTTENHAM BAŞKANI DA BENZER BİR KARAR ALMIŞTI

Tottenham Başkanı Daniel Levy de liglerin ertelenmesi nedeniyle stadyum çalışanlarının maaşlarında kesintiye gideceğini duyurmuştu. Levy'nin bu kararına başta Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan olmak üzere birçok İngiliz tepki göstermişti.

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Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Galatasaray, Wuhan, Spor

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Galatasaray yönetimi, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti
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Haberler ›› Spor ››Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti - Spor
Yorumlar (7)
LİON:Yazıklar olsun bi personel maaşını ödeyemiyorsanız dükkanı kapatın gidin
Cevap Yaz 0 0
MALATYALI:Kadıköylüde kuyruk acısı var!
Cevap Yaz 1 0
BALIKESİRLİ:Serkan Sönmez acı ile ilgili bir sıkıntın mı var dostum? Soruyorsun da !!!
Cevap Yaz 0 0
HII:Ali cengiz para bağışladım diye reklam yapıyor ya onu personelden çıkaracaktır
Cevap Yaz 0 4
ADS:Terim ve albayragin hastane masrafları ödenmiştir ondan kesinti yapmıştır ah cengiz ah ne istiyorsun bu işçilerden yazık değil mi
Cevap Yaz 1 3
KADIKÖY:Terimin hastahane masraflarını ödemiştir armutlar. Hasta olmayan terimin
Cevap Yaz 8 7
SERKAN SÖNMEZ:Acı var mı acı
7 2

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