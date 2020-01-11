Haberler » Güncel » Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı - Haber

Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı.

11.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:23
Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı.
Galatasaray Lisesindeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, bir süredir divan kurullarına katılmayan kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in yanı sıra ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay da yer aldı.
Divan kurulu toplantısında 2019'da uluslararası turnuvalarda ve Türkiye şampiyonalarında başarı kazanan 9 şubeden 120'ye yakın sporcu ile antrenör ve yöneticilerine "divan başarı beratı" ve madalya verildi.
Sarı-kırmızılı kulübün üyeliğinde 25 yılını dolduran ve divan kurulu üyesi olmaya hak kazanan 231 üyeye de divan kurulu beratı takdim edildi.
Toplantıda konuşan Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Divan beratı maddi bir değere sahip değil ama bu kulübe en az 25 yılını vermiş üyeler, amatör şubelere gönül vermiş sporcular, şube kaptanları ile antrenörlerine, gösterdikleri başarıdan ve özveriden dolayı bir nebze olsun motivasyonlarına katkıda bulunmak, cesaretlendirmek ve kendilerini taltif etmek için düzenlediğimiz toplantı artık geleneklerimiz arasında yer almaktadır. Hem sporcularımıza hem de aileleri ile antrenörlerine, bizi temsil ettikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Hamamcıoğlu, yeni divan kurulu üyelerine berat takdimi öncesinde kurulun işleyişi hakkında sunum yaptı.
Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı

Mustafa Cengiz, Tevfik Fikret, Galatasaray, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:28  Uşak'ta bir inşaat işçisi evinde öldürüldü - Haber
14:28  İETT, geçen yıl otobüslerle 1,3 milyardan fazla yolcu taşıdı - Haber
14:27  Kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan öğrencilerin sayısı 9'a çıktı (2) - Haber
14:27  Sedanur'un acılı annesi: Kızımın hemşireliğini göremedim - Haber
14:21  Türkiye'nin ilk Dağ Kayağı Şampiyonası Erzurum'da yapıldı - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
11.01.2020 14:35:11