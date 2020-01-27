Galatasaray Kulübünden depremzedeler için yardım kampanyası

Galatasaray Kulübü, Elazığ 'da meydana gelen depremden etkilenenler için yardım kampanyası başlattı.

Sarı-kırmızılı kulübün kampanyası, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü Hes Kablo Kayserispor ile Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maça kadar sürecek. Kampanya kapsamında GS Store mağazalarından alınacak veya dışarıdan getirilecek yardım malzemeleri, resmi kuruluşlar aracılığıyla afet bölgesine ulaştırılacak.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Ömer Cansever ve Dilek Kutlu, Türk Telekom Stadı'nın yanındaki GS Store mağazasından battaniye, mont, atkı, eldiven ve eşofman gibi kışlık malzemeler alarak, kampanyaya katıldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, ulusal bir felaketle karşı karşıya kalındığını aktararak, "Elazığ ve Malatya'da ulusal bir imtihandan geçtik. Çok şükür bütün insanlarımız, özel ve genel sorunlarını ikinci plana atarak deprem bölgesine yardıma koştu. Türk toplumu ne kadar toplumsal dayanışma içinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Bununla gurur duyduk." diye konuştu.

Camia olarak depremzedelere yardımda bulunmak istediklerini vurgulayan Cengiz, "Galatasaray camiası, toplumun çimentosu olarak buna sessiz kalamazdı. Biz de kendi çapımızda bir kampanya başlattık. Katılım ilk andan ciddi boyutlarda. Bununla ilgili camiamıza ve halkımıza teşekkür ediyorum. Biz de yönetim olarak karınca kararınca elimizden gelen katkıyı vereceğiz. Elazığ ve Malatya halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ölenlere rahmet, kalanlara sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kışlık ürünleri deprem bölgesine ulaştıracaklarını vurgulayan Mustafa Cengiz, taraftarlarına çağrıda bulunarak, "Lütfen kampanyaya katılsınlar. Bu toplumsal dayanışmayı yüreklerini de rahatlatarak yapsınlar." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor müsabakasıyla ilgili Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yaşadığı gerilimin sorulması üzerine, "Buna şu an için girmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir yardım kampanyası içindeyiz. Bununla ilgili yorumda bulunmak istemiyorum. Kamuoyu neyin ne olduğunu görüyor. Biz de ibretle izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.