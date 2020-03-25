Galatasaray Kulübünden Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı
Galatasaray Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
25.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:32
Galatasaray Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Galatasaray, Fenerbahçe, Spor