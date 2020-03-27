Galatasaray Kulübünden Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
27.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:24
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan mesajda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Koronavirüs testleri pozitif çıkan sporcu, teknik ekip personeli ve idari ekip çalışanlarının bir an önce sağlığına kavuşması dileğimizle. #BirlikteBaşaracağız!" ifadeleri kullanıldı.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan mesajda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Koronavirüs testleri pozitif çıkan sporcu, teknik ekip personeli ve idari ekip çalışanlarının bir an önce sağlığına kavuşması dileğimizle. #BirlikteBaşaracağız!" ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Malcolm Thomas, Koronavirüs, Galatasaray, Spor