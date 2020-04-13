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Galatasaray Kulübünden Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

13.04.2020 19:52 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:52
Galatasaray Kulübünden Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı
Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar dileriz." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Medipol Başakşehir Fk, Göksel Gümüşdağ, Koronavirüs, Galatasaray, Spor
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