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Galatasaray Lisesi'ne Fenerbahçeli müdürün atanmasına sarı kırmızılı kulüpten tepki

Galatasaray Lisesi'ne, Fenerbahçeli olduğu bilinen Prof. Dr. Vahdettin Engin'in atanması sonrası sarı kırmızılı kulüp resmi sitesinden bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz." denildi.

07.09.2019 15:28

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Lisesine yeni atanan müdürün Fenerbahçe taraftarı olduğu gerekçesiyle bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, yapılan atamaya tepki gösterilerek, "Kurucumuz olmasından onur ve gurur duyduğumuz, bununla her zaman iftihar ettiğimiz Galatasaray Lise'mize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması, camiamızı derinden yaralamıştır." denildi.

"DÜZELTİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Açıklamada, "Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulunun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez. Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Lisesi'ne Fenerbahçeli müdürün atanmasına sarı kırmızılı kulüpten tepki

Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR (13)
HATAYLI: YERİNDE Bİ KARAR
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GS: ne varsa çalar kupa hırsızları
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GSLİ: ASLINDA FENEVLİLER ADAM OLSA NORMAL KARŞILANA BİLİR ŞİKECİ DİLENCİLER
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GSLİ: TİPE BAK ŞİKECİ O BAYRAĞIN YANINDA NE İŞİN VAR DİLENCİ
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ALİ: KAŞINIYORSUNUZ ÇEKEMİYORSUNUZ DİLENCİLER
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UĞUR AVCI: O koltukta ADAM görünce şaşırdılar tabi.
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GS: bir sen adamsın birde o
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UĞUR AVCI: siz önce emek hırsızlığını bırakıp tövbe edin. Böyle boş işlerle uğraşacağınıza.
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FBLİ: İnlerine gireriz. . .
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BYMACHO: Şimdi bu haberede atlayacak olan GS lı arkadaşlar, tıpkı 1905 haberi gibi yapın ve federasyonu suçlayın, hatta yetinmeyin Milli eğitim bakanını istifaya çağırın, olmadı GS lı olan ailelere çağrıda bulunun çocuklarını GS lisesine yazdırmasınlar, vaybee sen neymişsin be GS
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