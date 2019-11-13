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Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı başladı

Galatasaray Kulübünün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

13.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:50Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı başladı
Kulübünün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Mustafa Cengiz katılmadı.
Toplantıda sarı-kırmızılı yönetimi, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Kaan Kançal ile yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru ve Dilek Kutlu temsil etti.
Kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Dursun Özbek ile eski yöneticiler Ali Dürüst ve Fatih Altaylı da toplantıda yer aldı.

Mustafa Cengiz, Tevfik Fikret, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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