Galatasaray Kulübünün Hukuk Başarısı

Galatasaray
Kulübü, geçmiş yıllarda sarı-kırmızılı takımın eski futbolcu Franck Ribery
'nin davalarına bakan ve bir dönem kulüpte çalışan Bruno Heiderscheid'e 600 bin avro ödemenin yapılacağını açıkladı.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Eski futbolcumuz Ribery davalarından tanınan, maalesef bir dönem kulübümüzde de görev alan Bruno Heiderscheid tarafından, kulübümüze yüzde 10 oranında faiz uygulanmak suretiyle, 24 milyon avronun ödenmesi amacıyla bir fatura gönderilmişti. Galatasaray Kulübü, söz konusu fatura alacağının geçersiz olduğu talebiyle İsviçre
Tahkim Odası Cenevre
Sekreterliği'ne tahkim bildiriminde bulunmuştu. İsviçre Tahkim Odası Hakem Heyeti tarafından, 10 Ağustos 2015 tarihinde verilen nihai hakem kararı uyarınca, Galatasaray lehine, söz konusu 24 milyon avroluk fatura alacağının yaklaşık yüzde 97'si reddedilerek, Bruno Heiderscheid'in iddia ettiği alacak tutarı, 600 bin avroya indirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ayrıca şu görüşlere yer verildi:
"Bruno Heiderscheid, karara bağlanan 600 bin avroluk alacağını (8 Ağustos 2014 tarihinden itibaren yüzde 10 oranında faiz işlemesi kaydıyla) ve 50.727,25 İsviçre Frankı tutarındaki tahkim masraflarını, İsviçre menşeli bir şirkete, 22 Aralık
2016 tarihinde imzalanan 'Tahkim Kararının ve Karar Çerçevesindeki Hakların Temliki Sözleşmesi' neticesinde temlik ettiğini tarafımıza bildirilmiştir. 15 Mart 2018 tarihinde temlik alacaklısı şirket tarafından, Galatasaray Kulübü aleyhine, T.C. İstanbul
Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan (600 bin Avro'luk alacak tutarı ve 50.727,25 İsviçre Frankı tutarındaki tahkim masraflarına konu olan) tenfiz davasında yapılan savunmalar neticesinde mahkeme tarafından tüm talepler reddedilerek Galatasaray Kulübü lehine karar açıklanmıştır."
İsviçre,Franck Ribery,Galatasaray