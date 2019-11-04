Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek!

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, beIN Sports'a takımda yaşanan sakatlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Falcao ile ilgili konuşan İnce, "Falcao şu an İspanya'da, ayın 11'inde İstanbul'da tedavisine devam edilecek. Falcao'nun aşil tendonunda ağrısı var. Tedavisi devam ediyor. Şu anda klinik olarak oynaması mümkün görünmüyor. Tedavisinin tüm aşamalarını 12 yıldır kendisini takip eden İspanya'daki doktoru ve fizyoterapistleriyle ortak takip ediyoruz." dedi.

Yener İnce

"ŞENER 6 HAFTA YOK"

Geçen sezon ayak bileği kırılan Emre Akbaba ile ilgili de bilgi veren İnce, "Şener Özbayraklı en az 6 hafta forma giyemeyecek. Emre Akbaba'nın Ocak ayında aramıza katılmasını bekliyoruz." dedi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 5 maça çıkan Radamel Falcao, 1 gol attı.