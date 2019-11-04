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Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek!

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Falcao'nun sakatlığıyla ilgili konuştu. İnce, ''Falcao şu an İspanya'da, ayın 11'inde İstanbul'da tedavisine devam edilecek.'' dedi.

04.11.2019 17:27

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, beIN Sports'a takımda yaşanan sakatlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Falcao ile ilgili konuşan İnce, "Falcao şu an İspanya'da, ayın 11'inde İstanbul'da tedavisine devam edilecek. Falcao'nun aşil tendonunda ağrısı var. Tedavisi devam ediyor. Şu anda klinik olarak oynaması mümkün görünmüyor. Tedavisinin tüm aşamalarını 12 yıldır kendisini takip eden İspanya'daki doktoru ve fizyoterapistleriyle ortak takip ediyoruz." dedi.

Yener İnce

"ŞENER 6 HAFTA YOK"

Geçen sezon ayak bileği kırılan Emre Akbaba ile ilgili de bilgi veren İnce, "Şener Özbayraklı en az 6 hafta forma giyemeyecek. Emre Akbaba'nın Ocak ayında aramıza katılmasını bekliyoruz." dedi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 5 maça çıkan Radamel Falcao, 1 gol attı.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek!

Galatasaray, İstanbul, İspanya, Falcao, Spor


YORUMLAR (10)
ADINIZI YAZIN:insan pazardan patates alırken bile bakar bunlar internettenmi aldı acaba sazanlar
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ERCAN:Falcao yu unutalım , yapacak bir şey yok dönse de bu sezon en fazla 2 bilemedin 3 gol atar tamam işte o kadar , tabii iyileşip oynarsa
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3 1
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FB:galatasaray bu oyuncuyu boşuna aldı onun yerine gomis olsaydı daha başka olurdu gomis 30 gol atmış oyuncuydu gs hem yaşlı hemde sakat falcaoyu aldı gomisi çok arar galatasaray
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12 0
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BJK''Lİ ANTİ CİMBOŞ:çö p
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6 3
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KSK Lİ MESUT:Olsun paratör bi şekilde uyutmaya devam eder conconları. Rezilsaray....
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7 5
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AURUM:Sana ne la
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0 2
FİFİ:sezonun yarısı bitti 3, 5 milyon euroyu yatarak kazandı aynı hatayı fenerbahcede van persıe de yapmıstı yazık paramıza
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13 1
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MÜLAYİM SERT:kral herkesi susturur merak etmeyin
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1 6
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MÜLAYİM TERS:Nasıl olacak bu
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1 1
AD:HAHA ÇOK BEKLERSİNİZ GİTTİ PARACIKLAR
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4 0
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