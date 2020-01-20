Haberler » Spor » Galatasaray, kupa maçı hazırlıklarına başladı - Spor

Galatasaray, kupa maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında perşembe günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

20.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:53Galatasaray, kupa maçı hazırlıklarına başladı

, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında perşembe günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda, Süper Lig'de dün akşam oynanan Yukatel Denizlispor maçında tam süre alan oyuncular, salonda core ve yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular, salondaki core ve kuvvet çalışmasının ardından koordinasyon ve sprint çalışması yaptı. Daha sonra sınırlı alanda pas ve baskı oyunları üzerinde durulurken antrenmanın devam eden bölümünde hedefe yönelik pas çalışmaları gerçekleştirildi. Ana bölümde ise çift kale oyun oynanan idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:30  Real Madrid, Brezilyalı genç orta saha oyuncusu Reinier'i transfer etti
20:28  Cristiano Ronaldo, yanlışlıkla Dybala'yı dudağından öptü
20:25  İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti
20:16  TFF'den 31 yıl önce kazada hayatını kaybeden Samsunsporlular için anma pankartı
20:15  MKE Ankaragücü'nde olağanüstü kongre kararı
20.01.2020 20:36:21