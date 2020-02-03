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Galatasaray, kupa maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u yenerek zirve takibini sürdüren Galatasaray'da gözler kupadaki Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi.

03.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:28Galatasaray, kupa maçının hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo 'u yenerek zirve takibini sürdüren 'da gözler kupadaki Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi.
Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kayserispor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise salondaki programın ardından sahada koştu ve taktik çalıştı. Antrenman, dar alan oyunları ve sınırlı alanda çift kale maçla tamamlandı.
İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Florin Andone, daha sonra kondisyonerler eşliğinde kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.
Marcelo Saracchi, tedavisinin ardından sahada koşulara başlarken, Radamel Falcao tedaviden sonra salon çalışmalarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Alanya'ya gidecek.

Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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