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Galatasaray, kupa mesaisine hazır

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

11.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:51Galatasaray, kupa mesaisine hazır

, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Diğer oyuncular ise Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise çift kale taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan antrenmanı Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da takip etti.

Sarı kırmızılı takım yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak olan maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.



Florya Metin Oktay Tesisleri, Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

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