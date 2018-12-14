Galatasaray Ligde Moral Arıyor

Galatasaray
, Süper Lig'de yarın oynayacağı Medipol Başakşehir
karşısında alacağı 3 puanla ligdeki kötü seriyi bitirmek istiyor.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda lider M. Başakşehir ile mücadele edecek. Ligde son maçlarda galip gelmekte zorlanan sarı-kırmızılılar, Başakşehir'de 3 puan alıp, zirve ile puan farkını azaltmak istiyor. Lige verilecek araya da mutlu girmek isteyen Aslan, kalan iki maçta kaza yapmak istemiyor.
Ligde 7 maçta 1 kez kazandı
Galatasaray, Süper Lig'de son 7 haftada sadece 1 kez 3 puan sevinci yaşadı. Bu süreçte Kayserispor
'u 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, geriye kalan maçlarda 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Aslan; Bursaspor
ile 1-1, Fenerbahçe
ile 2-2, Konyaspor
ile 1-1 ve Rizespor
ile 2-2 berabere kalırken, Yeni Malatyaspor
'a 2-0, Beşiktaş
'a da 1-0 mağlup oldu.
Deplasmanda 7'de 3 yaptı
Galatasaray bu sezon şu ana kadar deplasmanda 7 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 3 kez galip gelirken, 4 defa ise rakiplerine 3 puan kaptırdı. Aslan rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde de 11 gol gördü. Galatasaray bu sezon dış sahada Ankaragücü
, Antalyaspor
ve Kayserispor karşılaşmalarında sahadan 3 puanla ayrıldı.
3 sakat, 1 cezalı
Galatasaray'da Başakşenir maçında Ryan Donk
kırmızı kart cezasından dolayı, Sinan Gümüş
, Younes Belhanda
ve Emre Akbaba
da sakatlığından dolayı kadroda yer alamayacak. Teknik Direktör Fatih Terim
ile Yardımcı Antrenör Hasan Şaş
'ın da Fenerbahçe derbisi sonrası aldığı cezaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca genç futbolcu Ozan Kabak
sarı kart sınırında bulunuyor.
Cezaları biten Fernando, Badou Ndiaye
ve Serdar Aziz
ise takımındaki yerini alabilecek. - İSTANBUL
Başakşehir,Galatasaray
14 Aralık 2018 Cuma 09:40