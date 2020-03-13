Galatasaray, ligin ertelemesini istiyor
Galatasaray, korona virüs nedeniyle müsabakaların nisan ayına sonuna kadar seyirsiz oynanacağı açıklanan kararla ilgili olarak yaptığı açıklamada, liglerin ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduklarını açıkladı.
13.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:38
Galatasaray , korona virüs nedeniyle müsabakaların nisan ayına sonuna kadar seyirsiz oynanacağı açıklanan kararla ilgili olarak yaptığı açıklamada, liglerin ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduklarını açıkladı.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 adlı korona virüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesinin ardından nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı açıklanmıştır. Önce sağlık ilkesinden hareketle, seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerekmektedir. Nitekim pek çok ülkede liglerin ertelenmesine ya da askıya alınmasına karar verilmiştir.
Liglerin ertelenmediği ve müsabakaların seyircisiz oynanması ile ilgili olarak da İngiltere de ise müsabakaların şifresiz yayınlanması kararı alınmıştır. Zira seyircisiz oynanması halinde kişiler şifreli yayınlanan müsabakaları izlemek için yine bir araya gelecek ve toplu olarak bu müsabakaları izleyeceklerdir. Bu şekilde taraftar gruplarınca bir araya gelinerek müsabaka izlenme ihtimali de gözetilmelidir.
Ayrıca konuya mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır.
Bu nedenlerle liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz." - İSTANBUL
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 adlı korona virüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesinin ardından nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı açıklanmıştır. Önce sağlık ilkesinden hareketle, seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerekmektedir. Nitekim pek çok ülkede liglerin ertelenmesine ya da askıya alınmasına karar verilmiştir.
Liglerin ertelenmediği ve müsabakaların seyircisiz oynanması ile ilgili olarak da İngiltere de ise müsabakaların şifresiz yayınlanması kararı alınmıştır. Zira seyircisiz oynanması halinde kişiler şifreli yayınlanan müsabakaları izlemek için yine bir araya gelecek ve toplu olarak bu müsabakaları izleyeceklerdir. Bu şekilde taraftar gruplarınca bir araya gelinerek müsabaka izlenme ihtimali de gözetilmelidir.
Ayrıca konuya mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır.
Bu nedenlerle liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray, Spor
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