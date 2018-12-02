Galatasaray Lisesi Mezunları "Pilav Gününde" Buluştu

Galatasaray
Lisesi mezunları, 537 yıllık bir eğitim geleneğine sahip Galatasaray Lisesi'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir araya geldi.
Galatasaray Lisesi'ndeki etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Lisenin mezunlarından tiyatro sanatçısı Tarık Papuççuoğlu
'nun sunuculuğunu yaptığı etkinlikte, konuşan Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan Feyzioğlu, okulun tarihinde olduğu gibi bugün de ulusal ve uluslararası boyuttaki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ettiğini söyledi.
Feyzioğlu, Galatasaray Lisesi'nin parlak bir dönemini yaşadığını ancak değişen dünya ve Türkiye
ile birlikte karşılarına çıkan yeni sorunlar ve akımların, yeni hedefler tanımlamalarını zorunlu hale getirdiğini belirterek, "Sadece insanların değil, makinelerin de sağladığı imkanlar sayesinde değişim teknolojisinde bugün yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Dönüşmekte olduğumuz bilgi toplumunda, yaratıcılık, eleştirel düşünce, problem çözme, etkili iletişim, iş birlikleri kurma, bilgiyi öğrenme ve öğretme önem kazanmaktadır." dedi.
"Destek sağlayacaklarına olan inancım tamdır"
Hayat boyu öğrenme, sürekli iyileştirme ve yenilikçiliğin artık hayatın bir parçası haline geldiğini vurgulayan Feyzioğlu, "Şu halde Galatasaray Lisesi, geçmişte olduğu gibi gelecekte de öncü ve başarının sembolü kalabilmek için evrimindeki bir sonraki aşamaya hızla geçmelidir. Bu kapsamda, 21. yüzyılın ihtiyaçlarına uygun olarak bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat alanlarının daha öne çıktığı bir eğitim modelinin yerleşmesi gerektiğini ön görmekteyiz. Devletimizin sağladığı sınırlı imkanlar ve yürürlükteki mevzuatın kısıtlamaları nedeniyle bu geçiş sürecinin sancılı ve uzun süreli olmaması için tüm Galatasaraylılar kurumların ve mezunlarımızın lisemizin yanında olacağına ve gerekli desteği sağlayacaklarına olan inancım ve güvenim tamdır." diye konuştu.
Feyzioğlu, 537 yıllık bir eğitim geleneğine sahip Galatasaray Mekteb-i Sultanisi ve Galatasaray Lisesi'nin 150. yılında düzenledikleri "berat ve madalya" töreninde bir araya gelmenin gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.
Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç
ise lisenin bugünlere kolay gelmediğini, 1974 yılında birçok okulun karşılaştığı sonuç gibi Galatasaray Lisesi'nin de bakımsızlıktan kapanma tehlikesi geçirdiğini belitti.
1982 askeri darbesinden sonra Cumhurbaşkanı
olan Kenan Evren
'in, Galatasaray Lisesi'ne üç kez geldiğini hatırlatan Kıraç, "O dönemde lisemizin imkanları yoktu. Durumumuz pek iç açıcı değildi. Kenan Evren, buraya geldiğinde Galatasaray'ın halini gördü. Enver Paşa
, 'Galatasaray bu halde deselerdi inanmazdım' dedi. Bunun üzerine Askeri liselerle lisemizi bir kıyasladı. Ardından da bize ilk yardımı yapan kişi Enver Paşa oldu. 250 milyon liraya yakın bir para tahsis edilmişti. Mektebin, çatısı ve dökülen pek çok yeri o dönemde tahsis edilen paralarla yapılmıştır." şeklinde konuştu.
"Burası çok iyi eğitim veren bir kurumdur" Galatasaray Üniversitesi
'nin kuruluşu hakkında da bilgi veren Kıraç, "Bugün itibarıyla gerek Galatasaray Üniversitesi gerekse Galatasaray Lisesi, Türkiye'nin en iyi iki eğitim kurumudur. Galatasaray Üniversitesi'nde bir öğrencinin Hukuk Fakültesi
'ne girebilmesi için Türkiye'de ilk 500'ün arasında olması lazımdır. Lisede okuyanlar ise Türkiye'de diledikleri üniversiteye girebiliyor. Eskiden buraya Galatasaray Erkek Lisesi denilirdi. Ancak son 12 senedir daha çok kızlar tarafından tercih ediliyor. Kızlarımız daha başarılı oluyor. Burası çok iyi eğitim veren bir kurumdur." ifadelerini kullandı.
Galatasaraylılar Derneği Başkanı Polat Bengiserp ise lisenin 150. yılını görkemli bir şekilde kutlamak için bu yıl başarılı çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Bugünün starları 50. yıl mezunlarımızdır. 1986 yılı mezunlarını canı gönülden kutluyorum." dedi.
Konuşmaların ardından "75. ve 50. Yıl Berat ve Madalya Töreni" gerçekleştirildi. Mezunlar, okul numaraları okunarak sanatçı Tarık Papuççuoğlu tarafından sahneye çağrıldı. Sahneye gelen kişi okuldaki lakabını söyledikten sonra berat ve madalyasını müdür Feyzioğlu'nun elinden aldı. Özhan Canaydın
adına verilen spor ödüllerinin de sahiplerine takdim edildiği etkinlik, geleneksel hale getirilen "Pilav Günü" yemeği ve 1968 dönemi mezunlarının toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Mekteb-i Sultani 1481, onun devamı olan Galatasaray Lisesi ise 1868 yılında kuruldu.
Galatasaray Üniversitesi,Tarık Papuççuoğlu,Türkiye,Galatasaray
02 Aralık 2018 Pazar 15:05