28.06.2019 14:00
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Galatasaray Lisesi'nde kura heyecanı

Galatasaray Lisesi

GALATASARAY İlkokulu'na alınacak 50 öğrenci için 9139 kişi başvuru yapıldı.

GALATASARAY İlkokulu'na alınacak 50 öğrenci için 9139 kişi başvuru yapıldı.
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için Galatasaray İlkokulu kura çekimi ile 50 öğrenci alacağını duyurdu. Bu kapsamda 60-66,66-84 aylık arasındaki çocuklar kura çekimine kabul edildi. Şişli 'deki Galatasaray İlkokuluna alınacak 50 öğrenci için 9139 kişi başvuru yaptı. Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki Galatasaray Lisesi'nde yapılan kura çekimince aileler büyük heyecan yaşadı. Galatasaray Lisesinin bahçesinde yapılan kura çekiminde 50 öğrenci Galatasaray İlkokulu'na kayıt için hak kazandı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Galatasaray , Güncel

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