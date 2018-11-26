Galatasaray, Lokomotiv Moskova Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray
, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Rusya
'nın Lokomotiv Moskova
ekibi ile 28 Kasım Çarşamba
günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptığı bildirildi.
Karşılaşma için yarın Moskova'ya gidecek sarı-kırmızılı takım, saat 18.30'da maçın oynanacağı Lokomotiv Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenmandan önce Fatih Terim ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.
Lokomotiv Moskova,Galatasaray,Moskova
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:04