Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya Konuk Oluyor! Canlı Anlatım

Şampiyonlar Ligindeki tek temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligindeki 5. maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geliyor. 4 puanla 3. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, zorlu maçtan galip gelerek bir üst tur iddiasını sürdürmek istiyor. Maçı İspanya Futbol Federasyonundan Mateu Lahoz yönetiyor. Saat 20:55'te başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma başladı. Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar.
İLK 11'LER
LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Rybus, Krychowiak, Denisov, An.Miranchuk, Farfán, Miranchuk, Smolov
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Serdar, Ozan, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Fernando, Henry, Garry, Eren Derdiyok
Lokomotiv Moskova,Galatasaray
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:51