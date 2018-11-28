28 Kasım 2018, 19:51
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Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya Konuk Oluyor! Canlı Anlatım

Galatasaray, Lokomotiv Moskova

Şampiyonlar Ligindeki tek temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor. Saat 20:55'te başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

Şampiyonlar Ligindeki tek temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligindeki 5. maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geliyor. 4 puanla 3. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, zorlu maçtan galip gelerek bir üst tur iddiasını sürdürmek istiyor. Maçı İspanya Futbol Federasyonundan Mateu Lahoz yönetiyor. Saat 20:55'te başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma başladı. Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar.

İLK 11'LER

LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Rybus, Krychowiak, Denisov, An.Miranchuk, Farfán, Miranchuk, Smolov

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Serdar, Ozan, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Fernando, Henry, Garry, Eren Derdiyok

Lokomotiv Moskova,Galatasaray
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:51



YORUMLAR (11)
EZİK FENER: FENERLİLER SAMDIRA DA İZLEYECEKLERİŞ BİZİM MAÇI ERSUN YANALDA ORAYA GELİYORMUŞ
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KSK Lİ MESUT: Başarılı olunca, Avrupalıyız derler, sıkışınca ülkeyi temsil ediyoruz destekleyin derler. Beter olun. İnşallah lokomotif maçı alır bugün....
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TRABZONSPOR 61: FENRLİLER,,,KUPAMIZI VERİN DAA..ARTUK SABIR FALAN KALMADI.
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METİN: Bu FB liler ne zaman akıllanacak. YUH be.
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  • BTM72 : avrupada gs başarılar diliyorum ama ligde fatih terim ve hasan şaş için nefret ediyorum mustafa başkan iyidir başka konuşmam cevapda vermem
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