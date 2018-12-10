10 Aralık 2018, 14:08
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Galatasaray, Luko Doncic'i İstememiş

Galatasaray, Luko Doncic

Basketbol kariyerini NBA takımı Dallas Mavericks'te sürdüren Sloven oyuncu Luka Doncic, gösterdiği performansla basketbol dünyasının gündemine oturdu. Genç yıldızla ilgili Galatasaraylıları üzecek bir gelişme ortaya çıktı.

19 yaşındaki Doncic, son olarak takımının, Houston Rockets karşısında 8 sayı gerideyken ve karşılaşmanın bitimine 02.50 dakika süre kala üst üste 11 sayı atarak takımına maçı kazandıran isim olmuştu.
Kariyerinde Türkiye liginde Türk Telekom, Göztepe, Pınar Karşıyaka ve Büyük Kolej takımlarında forma giyen Sırp basketbolcu Mirko Milicevic çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Ülkesinin basınından Telegraf'a konuşan Milicevic, geçmişte Luka Doncic'i Galatasaray'a önerdiğini ama Sarı-Kırmızılı ekibin genç yıldız ile ilgilenmediğini ileri sürdü.
Milicevic, "Hayatımda onun gibi bir yetenek görmemiştim. 13 yaşındayken Doncic'i Galatasaray'daki arkadaşlarıma götürdüm. Ancak yaptığımız görüşmeler hiç beklemediğim gibi geçti. Onu istemediler! Ardından babasıyla görüştüm ve Doncic'i Real Madrid götürdüm. Hikayenin devamını biliyorsunuz zaten" ifadelerini kullandı.
Henüz çok genç yaşta Avrupa'da üst düzey iş yapan Luka Doncic, Real Madrid ile THY EuroLeague'de şampiyon olmuş ve MVP seçilmişti.
Houston Rockets,basketbol,Galatasaray

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