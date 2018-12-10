Galatasaray, Luko Doncic'i İstememiş

19 yaşındaki Doncic, son olarak takımının, Houston Rockets
karşısında 8 sayı gerideyken ve karşılaşmanın bitimine 02.50 dakika süre kala üst üste 11 sayı atarak takımına maçı kazandıran isim olmuştu.
Kariyerinde Türkiye
liginde Türk Telekom
, Göztepe, Pınar Karşıyaka
ve Büyük Kolej takımlarında forma giyen Sırp basketbolcu Mirko Milicevic çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Ülkesinin basınından Telegraf'a konuşan Milicevic, geçmişte Luka Doncic'i Galatasaray
'a önerdiğini ama Sarı-Kırmızılı ekibin genç yıldız ile ilgilenmediğini ileri sürdü.
Milicevic, "Hayatımda onun gibi bir yetenek görmemiştim. 13 yaşındayken Doncic'i Galatasaray'daki arkadaşlarıma götürdüm. Ancak yaptığımız görüşmeler hiç beklemediğim gibi geçti. Onu istemediler! Ardından babasıyla görüştüm ve Doncic'i Real Madrid
götürdüm. Hikayenin devamını biliyorsunuz zaten" ifadelerini kullandı.
Houston Rockets,basketbol,Galatasaray
Henüz çok genç yaşta Avrupa
'da üst düzey iş yapan Luka Doncic, Real Madrid ile THY
EuroLeague'de şampiyon olmuş ve MVP seçilmişti.
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:08