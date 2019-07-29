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Galatasaray, Luyindama'nın bonservisini 5 milyon euroya aldı

Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Standard Liege'den kiraladığı Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

29.07.2019 18:37
Galatasaray, Luyindama'nın bonservisini 5 milyon euroya aldı

Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun 5 milyon Euro'luk satın alma bedelinin Belçika kulübüne ödendiğini duyurdu. Galatasaray, Luyindama ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını kaydederken, oyuncunun 3 sezon boyunca senelik 1 milyon 50 bin Euro garanti ücret alacağı belirtildi.

YILLIK 1 MİLYON 50 BİN EURO ALACAK

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Christian Luyindama Nekadio'nun Kulübü, S.A. Standard de Liege ile Şirketimiz arasındaki sözleşme gereği, net 5.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile satın alma opsiyonu kullanılarak, oyuncunun Kulübümüze transferi gerçekleştirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 1.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."


Kamuyu Aydınlatma Platformu, Christian Luyindama, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR (5)
CAN DEP: Genc hava hakimiyeti oldukca yüksek vede mücadeleci bir futbolcu.Cim Boma hayirli ugurlu olsun.
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ALPTEKİN: İşe yaramaz çok ağır riv riv riv
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KRAL ASLAN: Gorduk benfica maçında gercek rakip karşında ikiside hikaye
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CIMBOM: Sen yanlis maclar izlemissin herhalde adam gayet iyi
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GONDAL: Demek ki bir futbolcunun satışı kesinleşti.umarım diagne’dir o kişi.
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