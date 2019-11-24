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Galatasaray, Luyindama'nın sözleşmesini donduruyor

Galatasaray'da sakatlanarak sezonu kapatan Christian Luyindama'nın sözleşmesi dondurulacak ve Kongolu oyuncuya ligin ikinci yarısında lisans çıkarılmayacak.

24.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:25

Yabancı kontenjanı dolu olan ve stoper takviyesini listenin üst sıralarına alan 'da Luyindama ile alakalı önemli bir karar alındı.

LİSANS ÇIKARILMAYACAK

Futbol Arena'nın haberine göre, sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmesi askıya alınacak. Mayıs ayına kadar uzun bir tedavi süreci geçirecek olan oyuncuya ligin 2. yarısında lisans çıkarılmayacak.

TERİM STOPER TAKVİYESİ İSTİYOR

Fatih Terim, savunmadaki bu önemli eksik nedeniyle Ocak ayında stoper takviyesinin de artık kaçınılmaz olduğunu yönetime iletti.

Galatasaray, Luyindama'nın sözleşmesini donduruyor

Galatasaray, Spor


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