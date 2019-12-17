Haberler » Spor » Galatasaray maçında gerginlik - Spor

Galatasaray maçında gerginlik

Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında çıkış tünelinin olduğu bölümde bir tartışma çıktı.

17.12.2019 22:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:52Galatasaray maçında gerginlik

Kaan ÜLKER/ - Tuzlaspor - maçının bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında çıkış tünelinin olduğu bölümde bir tartışma çıktı. Tuzlaspor oyuncusu Gökhan Çıra ile Galatasaray kalecisi Fernando Muslera arasında başlayan tartışmayı iki ekibin teknik heyeti ayırmakta zorlanırken, gerginliğe polis güçleri sahaya girerek müdahale etti. Polisin oluşturduğu güvenlik koridoru sonrasında iki takım oyuncuları da soyunma odasına girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftar kamerasından görüntüler



Bora Füzesi, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:14 Galatasaray kupada tur atladı - Spor
23:13 Galatasaray maçında gerginlik - Spor
23:11 Gaziantep Basketbol 69-79 ERA Nymburk - Spor
23:10 Basketbol: THY Avrupa Ligi - Spor
23:08 Tuzlasporlu oyuncu 'kavga' açıklaması: Bir arkadaşımızın kafası yarıldı - Spor
22:44 Tuzla-G.Saray maçı sonrasında yumruklar havada uçuştu! - Spor
22:18 Okan Kurt'un Tuzla maçındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu! - Spor
21:29 İşte Radamel Falcao'nun Tuzlaspor'a attığı gol! - Spor
21:23 Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın yatak pozuna beğeni yağdı - Spor
17.12.2019 23:16:04