Haberler » Güncel » Galatasaray maçında gerginlik - Haber

Galatasaray maçında gerginlik

Galatasaray maçında gerginlik (TEKRAR)Sezer AFŞAR - Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER -Tuzlaspor - Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında çıkış tünelinin olduğu bölümde bir tartışma çıktı.

18.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:44
maçında gerginlik (TEKRAR)
Sezer AFŞAR - Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER -
Tuzlaspor - Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında çıkış tünelinin olduğu bölümde bir tartışma çıktı. Tuzlaspor oyuncusu Gökhan Çıra ile Galatasaray kalecisi Fernando Muslera arasında başlayan tartışmayı iki ekibin teknik heyeti ayırmakta zorlanırken, gerginliğe polis güçleri sahaya girerek müdahale etti. Polisin oluşturduğu güvenlik koridoru sonrasında iki takım oyuncuları da soyunma odasına girdi.
Galatasaray maçında gerginlik

Bora Füzesi, Galatasaray, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

09:52 TÜGVA çalıştayında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Haber
09:52 Anne, baba ve kızları aynı fakültede öğrenci - Haber
09:50 Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - Haber
09:50 Köpeği otomobile bağlayıp, koşturdu - Haber
09:50 Yüksekova Kaymakamlığının logosu değişti - Haber
09:40 Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor - Haber
08:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı - Haber
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Haber
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Haber
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
18.12.2019 09:54:08