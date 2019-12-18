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Galatasaray maçında gerginlik (TEKRAR)

Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında çıkış tünelinin olduğu bölümde bir tartışma çıktı.

18.12.2019 09:19 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:19Galatasaray maçında gerginlik (TEKRAR)

Kaan ÜLKER/ - Tuzlaspor - maçının bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında çıkış tünelinin olduğu bölümde bir tartışma çıktı. Tuzlaspor oyuncusu Gökhan Çıra ile Galatasaray kalecisi Fernando Muslera arasında başlayan tartışmayı iki ekibin teknik heyeti ayırmakta zorlanırken, gerginliğe polis güçleri sahaya girerek müdahale etti. Polisin oluşturduğu güvenlik koridoru sonrasında iki takım oyuncuları da soyunma odasına girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftar kamerasından görüntüler



Bora Füzesi, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

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