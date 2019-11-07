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Galatasaray maçında hat-trick yapan Rodrygo, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Real Madrid'in evinde Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçta hat-trick yapan Rodrygo tarihe geçti. Brezilyalı yıldız adayı hem ilk Şampiyonlar Ligi maçında hat-trick yaptı hem de Devler Ligi'nde en genç gol atan Brezilyalı oyuncu oldu.

07.11.2019 07:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 08:26

Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan 18 yaşındaki Brezilyalı forvet Rodrygo, Devler Ligi'nde gol atan en genç Brezilyalı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma oynandı. Gecenin en farklı skoruna Real Madrid, Galatasaray'ı 6-0 mağlup ederek ulaştı. Mücadelede İspanyol ekibinin genç yıldızı Rodrygo tarihe geçti. 18 yaşındaki Brezilyalı forvet, kariyerin ilk Şampiyonlar Ligi gollerini atıp hat-trick yaparken, Devler Ligi tarihinin gol atan en genç Brezilyalı futbolcusu olarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Real Madrid: 6 - Galatasaray: 0

Paris Saint-Germain: 1 - Club Brugge: 0

B Grubu

Bayern Münih: 2 - Olympiakos: 0

Kızılyıldız: 0 - Tottenham: 4

C Grubu

Dinamo Zagreb: 3 - Shakhtar Donetsk: 3

Atalanta: 1 - Manchester City: 1

D Grubu

Lokomotiv Moskova: 1 - Juventus: 2

Bayer Leverkusen: 2 - Atletico Madrid: 1

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Galatasaray maçında hat-trick yapan Rodrygo, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA


YORUMLAR (12)
FB: MAÇIN KIRILMA ANI İLK DÜDÜK :)))
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GERÇEKLERİ KONUŞAN ÜLKÜCÜ: sözde türk takımı 1 tane türk yok. . . böyle olursa gavur gelir gavur takımını yener. . . maç umrumda değil, çünkü iki gavur takımın maçı
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FALZAOOOO :): 18 lik tokatçı aferin sana acımadı concona :))))
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CETO: ohh suyundan da koy koy :(
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DENİZ: BETER OLUN
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FISILTIII: o0ohh iyi oldu size bi dahaa şımarmayın işte ultravestiler sizi. ülkenin puanını da düşürüyor reziller
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UYANIK: KİMLİĞİNDE T. C. YAZAN, ASLINDA İSPANYOL OLAN ÇOK VATANDAŞ YORUMLARA GELİR ŞİMDİ. . SANKİ FB, BJK BU DURUMLARA DÜŞMEDİ HİÇ. . YAZIK, AĞLANCAK HALİMİZE GÜLÜYORUZ. .
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1234: Avut kendini avut otur ağla kendi haline F. saraylı
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3 0
FISILTIII: en güzel de ramos babanın golü. muslera şişli semt pazarına gitmiş :)
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