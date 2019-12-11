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Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6'ncı maçında Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında oynanacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

11.12.2019 21:51 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:51Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6'ncı maçında ile Paris Saint Germain arasında oynanacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Parc Des Princes Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Florin Marinescu ve Ovidiu Artene üstlenecek.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

PARIS SAINT-GERMAIN: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor



UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

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