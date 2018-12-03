03 Aralık 2018, 19:11
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Galatasaray Maçında Sakatlanan Caner Erkin'in Adalesinde Yırtık Tespit Edildi!

Beşiktaş, Galatasaray maçında sakatlanan Caner Erkin'in sol baldır arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta, Galatasaray maçında sakatlanan Caner Erkin'in sol baldır arka adalesinde yırtık tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam oynanan maçta sakatlanan oyuncumuz Caner Erkin'in sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol baldır arka adalesinde (Soleus kasında) yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."

Acıbadem,Beşiktaş,Galatasaray,Caner Erkin
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:11



YORUMLAR (2)
ASİ ADANALİ: Umarım bir daha oynamaz
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YUSUF: Boş Adam zaten
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