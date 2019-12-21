Galatasaray maçından notlar

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray eksiklerin çokluğu nedeniyle İzmir deplasmanına 17 kişilik oyuncu kadrosuyla çıktı. Sarı kırmızılılarda süresiz kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin yanı sıra Jimmy, Emre Mor, Şener, Seri, Lemina ve Yunus, Göztepe karşısında forma giymedi. Teknik direktör Fatih Terim, Lemina'nın yerine orta sahada kaptan Selçuk'a 11'de şans verdi. Galatasaray'da yedek bekleyen tüm futbolcuların ise yerli olması dikkat çekti.

Ev sahibi Göztepe'de ise sakatlıkları bulunan orta saha Poko ve stoper Atınç'ın yanı sıra cezalı sol bek Berkan forma giyemedi. Göztepe - Galatasaray karşılaşmasına her iki takım taraftarı da yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 9 bin Göztepeli futbolsever Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı tıklım tıklım doldururken, 400 kadar Galatasaraylı futbolsever de kale arkasından takımlarını destekleri. Maçtan önce her iki tribün de oyuncuları tek tek çağırıp sevgi gösterilerinde bulundu.İzmir emniyeti stat etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Bileti bulunmayan kişiler stat çevresine dahi yaklaştırılmadı. Polis, Göztepeli ve Galatasaraylı taraftarların karşı karşıya gelmemesi adına büyük çaba sarf etti. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Göztepe ile oynanan maçta 350'nci kez sarı kırmızılı formayı terletti.