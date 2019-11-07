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BBC

Galatasaray, Madrid'de hezimete uğradı : 6-0

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında, deplasmanda Real Madrid'e 6-0 yenildi.

07.11.2019 01:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 01:00 Galatasaray, Madrid'de hezimete uğradı : 6-0

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında, deplasmanda Real Madrid'e 4-0 yenildi. Karşılaşmanın ilk yarısı da Real Madrid 4-0'lık galibiyetiyle tamamlanmıştı.

Real Madrid, karşılaşmanın 4. dakikasında Rodrygo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Rodrygo 7. dakikada takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı. Real Madrid, 14. dakikada Sergio Ramos'un penaltı golüyle skoru 3-0'a getirdi.

İspanyol ekibi 45. dakikada Karim Benzema'nın golüyle farkı dörde çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıdaysa Benzema 81. dakikada skoru 5-0'a getirdi.

Benzema'nın 81. dakikadaki golüyle fark beşe çıktı.

Hat-trick yapan Rodrygo, 90. dakikada attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi.

A Grubu'nda oynanan diğer maçta PSG, Club Brugge karşısında 1-0 kazandı.

Bu sonuçların ardından 4. hafta sonunda 1 puanla son sırada yer alan Galatasaray, bir üst tura çıkma şansını yitirdi.


UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Galatasaray, Dünya
BBC


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