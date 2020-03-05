Haberler » Spor » Galatasaray, Marcao'yu isteyen Fiorentina'dan 15 milyon euro talep ediyor - Spor

Galatasaray, Marcao'yu isteyen Fiorentina'dan 15 milyon euro talep ediyor

İtalya Ligi ekiplerinden Fiorentina, Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Marcao'ya kancayı taktı. Sarı-kırmızılı takım 23 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro istiyor.

05.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 05.03.2020 22:26

İtalya Serie A ekiplerinden gelecek sezon yapacağı transferlerin çalışmalarına şimdiden başladı. Mor Menekşeler, savunma hattı için listenin ilk sırasına 'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao'yu yazdı.

BU SEZON 32 MAÇTA FORMA GİYDİ

İtalyan basınında yer alan habere göre Marcao'yu Galatasaray'dan almak Fiorentina için çok kolay olmayacak. Galatasaray geçtiğimiz yıl 4 milyon Euro bonservis bedeli ile Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao için en az 15 milyon Euro talep ediyor. Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla eleştirilen Marcao için son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek. Marcao, Galatasaray formasıyla bu sezon 32 karşılaşmaya çıktı.

Fiorentina, Marcao transferinden sonuç alamazsa Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio forması giyen Walter Kannemann'a yönelecek.

Galatasaray, Marcao'yu isteyen Fiorentina'dan 15 milyon euro talep ediyor

İtalya Serie A, Galatasaray, Fiorentina, Spor


HABER YORUMLARI
5.03.2020 22:37:49