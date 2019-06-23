23.06.2019 11:17
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Galatasaray, Mbaye Diagne'nin yerini Aboubakar ile dolduracak!

Diagne'yi 15 milyon euroya satmaya hazırlanan Galatasaray, Vincent Aboubakar'ı gözüne kestirdi. Yönetim, Fatih Terim'in "Tam bize göre" dediği Kamerunlu yıldız için Portekiz kulübüyle görüşecek.

Devre arasında büyük umutlarla alınan Mbaye Diagne 'yi 15 milyon euroya satmaya hazırlanan Galatasaray 'ın hedefindeki forvet ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar'ın Porto formasını giyen Beşiktaş 'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar 'ın transferi için düğmeye bastı.

TERİM'İN RAPORU ETKİLİ OLDU

Teknik direktör Fatih Terim 'in "Hem yüzü dönük hem sırtı dönük etkili. Tam aradığımız forvet" diye rapor verdiği ve sarı-kırmızılıların bunun üzerine harekete geçtiği öğrenildi.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Yönetim kısa süre içinde Porto ile temasa geçecek. Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade ediliyor.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakat geçiren 27 yaşındaki Aboubakar'ın Portekiz kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Takvim)

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin yerini Aboubakar ile dolduracak!
Vincent Aboubakar , Porto , Mbaye Diagne , Galatasaray , Spor

YORUMLAR(3)
DOGRUCU:yine bos bos para akitacaklar ise yaramaz oyunculara
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SS:abubakar iyi, mal fiko cimrilik yapmasa bizim takımla kafa kafaya gider derbi maçları sonucu belirlerdi böyle futbolcu lazım her takıma tek sorun adapte olması zaman alırsa sıkıntı yaratır
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HAVSALI MEHMET:Takvim le fotomaç yaptıysa haberi formayı giyse bile inanmam
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