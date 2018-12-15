Galatasaray, Medipol Başakşehir'e Konuk Oluyor! Maçta İkinci Gol Geldi

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor. Saat 19:00'da başlayan mücadele, 1-1 beraberlikle devam ediyor.
CANLI ANLATIM
44' Emre Belözoğlu ve Fernando sarı kart gördü.
32' Serdar Aziz sarı kart gördü.
30' GOL! Galatasaray, Eren Derdiyok'un penaltıdan attığı golle maça beraberliği getirdi.
18' GOL! Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Onyekuru, Eren Derdiyok
Başakşehir,Galatasaray
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:55