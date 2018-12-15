15 Aralık 2018, 17:55
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Galatasaray, Medipol Başakşehir'e Konuk Oluyor! Maçta İkinci Gol Geldi

Galatasaray, Medipol Başakşehir

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Saat 19:00'da başlayan mücadele, 1-1 beraberlikle devam ediyor.

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor. Saat 19:00'da başlayan mücadele, 1-1 beraberlikle devam ediyor.

CANLI ANLATIM

44' Emre Belözoğlu ve Fernando sarı kart gördü.

32' Serdar Aziz sarı kart gördü.

30' GOL! Galatasaray, Eren Derdiyok'un penaltıdan attığı golle maça beraberliği getirdi.

18' GOL! Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Onyekuru, Eren Derdiyok

Başakşehir,Galatasaray
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:55



YORUMLAR (8)
DELİDİR NE YAPSA YERİDİR: gol
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FENERBAHCEMMMM: Sampiyon Istanbul basaksehirspor tum fenerbahceli taraftarlari bu guzel goze hos futbol oynayan takimi desteklemek icin en az Lige 15 puan fark atarak sampiyon olacak basaksehir
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OFF: İlk gölü gs atar dedik 500 tl gitti
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DELİDİR NE YAPSA YERİDİR: gooooooooooool
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