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Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti!

Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü Gulbrandsen kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray'ın evindeki 41 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

22.11.2019 19:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:32

Süper Lig'in 12. haftasında , sahasında Medipol 'i konuk etti. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği mücadeleyi Başakşehir 1-0 kazandı. Turuncu-lacivertli takıma 3 puanı getiren golü 78. dakikada Gulbrandsen kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray'ın sahasındaki 41 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

YENİ LİDER BAŞAKŞEHİR

Bu galibiyetin ardından Medipol Başakişehir puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray ise 19 puanda kaldı.Galatasaray önümüzdeki hafta Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir ise Antalyaspor ile karşılaşacak.

LEMİNA VE BABEL MAÇA YETİŞTİRİLDİ

Galatasaray'da sakatlıkları geçen Mario Lemina ve Ryan Babel, Medipol Başakşehir maçına ilk 11'de başladı. Ülkelerinin milli takımlarından sakat dönen Lemina ve Babel, yapılan tedavilerle karşılaşmaya yetiştirildi.

OKAN KOCUK'UN İLK MAÇI

Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'daki ilk resmi maçına çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, sakatlığı bulunan Muslera'nın yerine kalede formayı sezon başında transfer edilen Okan Kocuk'a verdi.

Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti!

Galatasaray, Yaşar Kemal, Başakşehir, Sportradar, Spor


HABER YORUMLARI (24)
SEKO:Keşke yetişmeselerdi de genç Yunus, Atalay, celil falan oynasaydı.
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HER 2 TARAF DA KAZANDI:Okan baktı Gs bu sene şampiyonluk için oynamıyor. Yenelim bari dedi kesin. 12 maçta 10 mağlubiyet 1 beraberlik, galibiyet almış. Her 2 taraf da kazandı. Okan Gs ye 2 şampiyonluk hediye etti. Karşılığında da ödülünü aldı. Bülent Korkmazı da ayrıca tebrik ediyorum sürekli Gs ye kaybettiği için.
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BAŞAKŞEHİRLİ:Restine rest ulen
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TARKAN MADRİD:Başak oldu artık bir şafak:)))) Bu conlar bir iyi oynadı bu sene:)) Ooh ooh sallaaaaaaa....
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PAKO:oh olsun fatih terimin sonu geliyor
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KSK Lİ MESUT:Haydi Başakşehir. Yenin şu fransız ingiliz kırmalarını...
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FRANSIZ GS VS PİLOT TAKIM GS:2 Gs takımı karşı karşıya. Birisi Fransız ve yabancılardan oluşan Gs takımı, diğeri ise Gs nin pilot takımı. TD Gs li Okan, başkanı Gs li Göksel Gümüşdağ ve statlarının ismi Mekan basan parator Matih Terim. 2 Gs takımına da başarılar. Sonuçta 2 takım da kazanacak hangi sonuç çıkarsa çıksın.
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BIKTIRDI ARTIK YETER .....:GS tek adam sisteminden yani Terim den acilen kurtulmalı..
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GITTTIRİ:GEL VATANDAŞ GEL KEBABA GELLL GELLLLL
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GS BİR KİŞİNİN OYUNCAĞI MI:Terim GS için en büyük sorun çağa ayak uyduramıyor..
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