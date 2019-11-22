Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti!

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği mücadeleyi Başakşehir 1-0 kazandı. Turuncu-lacivertli takıma 3 puanı getiren golü 78. dakikada Gulbrandsen kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray'ın sahasındaki 41 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

YENİ LİDER BAŞAKŞEHİR

Bu galibiyetin ardından Medipol Başakişehir puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray ise 19 puanda kaldı.Galatasaray önümüzdeki hafta Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir ise Antalyaspor ile karşılaşacak.

LEMİNA VE BABEL MAÇA YETİŞTİRİLDİ

Galatasaray'da sakatlıkları geçen Mario Lemina ve Ryan Babel, Medipol Başakşehir maçına ilk 11'de başladı. Ülkelerinin milli takımlarından sakat dönen Lemina ve Babel, yapılan tedavilerle karşılaşmaya yetiştirildi.

OKAN KOCUK'UN İLK MAÇI

Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'daki ilk resmi maçına çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, sakatlığı bulunan Muslera'nın yerine kalede formayı sezon başında transfer edilen Okan Kocuk'a verdi.