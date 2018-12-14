14 Aralık 2018, 20:11
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Galatasaray, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

İdmanın 5'e 2 dar alan oyununun ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği kaydedildi. Florya Metin Oktay Tesisleri,Başakşehir,Galatasaray
14 Aralık 2018 Cuma 20:11



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