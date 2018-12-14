Galatasaray, Medipol Başakşehir Maçına Hazır

Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir
maçının hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde taktik çalışma gerçekleştiren sarı kırmızılılar yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamladı.
Sarı kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ile yarın saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı maç için Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde kampa girdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri,Galatasaray,Başakşehir
14 Aralık 2018 Cuma 20:04