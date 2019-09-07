Haberler» Spor» Haber

Galatasaray Medya Direktörü'nden cezalara manidar gönderme!

Galatasaray A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş, sosyal medya hesabından Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın fotoğraflarını paylaşarak, "Kulübede birlikte yakalayamıyorum. Hazır bulmuşken anı ölümsüzleştireyim dedim" yazdı.

07.09.2019 12:51 Galatasaray Medya Direktörü'nden cezalara manidar gönderme!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala'ya ise 3 maç ceza verdi. Sarı kırmızılı camia gelen bu cezalara tepkisini sürdürüken, geçtiğimiz sezon da sık sık cezalarla yedek kulübesinde yer alamayan Hasan Şaş, Fatih Terim ve Ümit Davala ile birlikte bugünkü idmanı takip etti.

10 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI

Galatasaray A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş da sosyal medya hesabından TFF'ye göndermede bulundu. 3 ismin resmini çeken Sümertaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma "Kulübede birlikte yakalayamıyorum. Hazır bulmuşken anı ölümsüzleştireyim dedim." yazdı.Bu paylaşım kısa süre içinde 10 binden fazla beğeni aldı.


Fatih Terim, Galatasaray, Hasan Şaş, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:15   Fenerbahçe'de Serdar ve Sadık gözden düştü
13:15   Ozan Kabak, formasına kavuştu
13:15   Yeni Zelanda olimpiyat iddiasını sürdürdü! Japonya'yı farklı geçti...
13:13   Güney Kore-Gürcistan maçına sadece Şenol Güneş gitti!
13:10   Trabzonspor, kuvvet çalıştı
13:10   Ali Koç: 29. şampiyonluğumuza olan inancımızı artırıyor
13:03   Fenerbahçe başkanı koç: takımımız, şampiyonluk sinerjisini her geçen gün daha da güçlendiriyor