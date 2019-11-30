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Galatasaray, Mehmet Manis'i gündemine aldı!

Galatasaray, Basel'in U21 takımında forma giyen Mehmet Manis'in peşine düştü. Genç oyuncuyu Inter ve Bayern Münih de takip ediyor.

30.11.2019 15:29 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:29Galatasaray, Mehmet Manis'i gündemine aldı!

'in U21 takımında forma giyen 18 yaşındaki gurbetçi futbolcu Mehmet Manis, 'ın transfer radarına girdi. Fanatik'in haberine göre solak olan ve kanatlarda görev yapan Mehmet, tarzıyla Hollandalı efsane futbolcu Arjen Robben'e benzetiliyor.

2 SEZONDA 21 GOL, 15 ASİST YAPTI

Daha önce adı Fenerbahçe'yle de anılan Mehmet Manis'in bonservisi için İsviçre kulübü 1 milyon euro talep ediyor. U21 takımında son iki sezonda 21 gol 15 asistlik performans gösteren genç yeteneği, Inter ve Bayern Münih'in de takip ettiği belirtiliyor.


Bayern Münih, Galatasaray, Basel, Spor

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