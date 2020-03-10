Galatasaray, Mert Hakan Yandaş'a aylık 700 bin TL ödeyecek
Galatasaray'a transferiyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Galatasaray ile sezon sonu için 4 yıllık el sıkışan Mert Hakan Yandaş'ın anlaşma detayları ortaya çıktı. Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'da yıllık kazandığı 700 bin TL'yi Galatasaray'da aylık olarak kazanacak.
10.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:56
Galatasaray ile sezon sonu için 4 yıllık el sıkışan Mert Hakan Yandaş'ın anlaşma detayları ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna Sivasspor 'da yıllık kazandığı 700 bin TL'yi aylık olarak önerdi.
İMZA PARASI DA VERİLECEK
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; futbolcularına Haziran-Temmuz hariç 10 ay düzenli maaş yatıran sarı-kırmızılı kulüp, Mert Hakan'a 7 milyon TL garanti ücret ödeyecek. Galatasaray bonservis elinde gelecek yıldız oyuncuya ayrıca imza parası da verecek.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Emre Kılınç ile birlikte Galatasaray'a karşı nasıl oynayacağı merak edilen Mert Hakan, sosyal medyadaki spekülasyonlara başarılı futboluyla yanıt verdi. Mert Hakan, Sivasspor'un Galatasaray'a karşı gösterdiği başarılı performansta önemli bir pay sahibi oldu.
Haberin Videosu :Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş'a ödeyeceği ücret: 700 bin TL
Etiketler : Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Sivasspor, Spor
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