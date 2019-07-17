17.07.2019 09:51
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Galatasaray, Michael Seri transferinde sona geldi! İşte maliyeti

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Fulham oyuncusu Jean Michael Seri transferinde sona geldi. Sarı kırmızılı ekip hem oyuncu hem de kulübüyle anlaştı.

Galatasaray, Jean Michael Seri'den sonra Fulham Kulübü ile de el sıkıştı. Ryan Babel ve Didier Drogba'nın da olumlu telkinleri ile birlikte Galatasaray'a "Evet" diyen Fildişi Sahilli yıldızın transferi artık imzaya kaldı. Sarı kırmızılılar, 28 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiraladı.

Jean Michael Seri ile 2,5 milyon euroya anlaşan Galatasaray Kulübü, Fulham'a yaptığı teklifi de arttırdı. Sarı kırmızılılar 1 yıllık kiralama adına Fulham'a yaptığı teklifi 1,5 milyon eurodan 1,7 milyon Euro'ya yükseltti. Seri'nin Galatasaray'da forma giymek istemesi ve 'bu transferi bitirin' şeklinde kulübüne mesajı etkili oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ CAZİP GELDİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması, Seri'nin de sarı kırmızılıları tercih etmesi Fulham'ın 'evet' demesinde etkili oldu. Galatasaray'ın 1 yıllığına kiralayacağı Seri'nin transferi bugün kesinlik kazanacak. Sarı kırmızılılar bu transferin bitme olasılığını yüzde 95 olarak görürken bugün kiralama anlaşmasının yapılması bekleniyor.

2017-2018 sezonunda Nice ile başarılı bir grafik çizen deneyim li orta saha, ardından geçen sezon başında 30 milyon Euro gibi astronomik bir bedelle o dönem Premier Lig'de yer alan Fulham'ın yolunu tuttu. Burada 34 karşılaşmada forma giyen yıldız futbolcu, 1 gol attı. Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nda da oynayan Seri, ülkesiyle 19 karşılaşmada fileleri 2 kez havalandırdı. Seri son olarak Afrika Kupası'nda mücadele etti. 28 yaşındaki futbolcu, 2 karşılaşmada 132 dakika süre aldı, gol ya da asist yapamadı.

Galatasaray, Michael Seri transferinde sona geldi! İşte maliyeti

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Galatasaray, Fulham, Spor

YORUMLAR (4)
CİM: İnşallah doğrudur
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ALMANYALİ TARAFTAR: Artik maalesef !oyuncuda satin alamiyor bizim batik kulübler. Milleti sunu aldik bunu aldik diye kandiriyorlar , aslina bakarsan sermaye denen birsey yok ortada. Her taraflari borc ( Oyuncularin büyük bir bölümü '' KIRALIK '' ) Zaten kulüpleri kendileri batirdilar yiye yiye! sonrada taraftarlara dilenin bakalim. Allah sizleri bildigi gibi yapsin. Dürüst yöneticiler haric.
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VATANDAŞ: BU BJK BENİ KORKUTUYOR ADAMLAR ÇOK SESSİZ DÜŞÜNSENİZE FİKO DÜNYA YILDIZI ADAMLARI GETİRİYOR BEN CİMRİ DEĞİLİM DİYOR :D
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MAKABAYAŞİ: Bu adam gs de çok iş yapar. Alınsın.
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