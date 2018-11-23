Galatasaray Milli Maç Sonrası Yine Yenilmedi

Galatasaray
, bu sezon milli maçlardan dolayısıyla verilen 3 arada da rakiplerine mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar 1 galibiyet, 2 beraberlik çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu
'nda karşılaştığı Atiker Konyaspor
ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon milli maçların ardından mağlubiyet yüzü görmedi. Eylül
ayındaki milli mesaiden sonra evinde Kasımpaşa
'yı 4-1 yenen, Ekim ayındaki aradan sonra da iç sahada Bursaspor
ile 1-1 berabere kalan Aslan, yine bir milli takım dönüşünde oynadığı Konyaspor'u mağlup olmadı. - İSTANBUL
Galatasaray