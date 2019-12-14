Galatasaray-MKE Ankaragücü maçından notlar

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray
, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Fatih Terim, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Emre Mor'u yedeğe çekerken, sakatlık geçiren Jean Michael Seri ile süresiz kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi müsabaka kadrosunda yer almadı.
MKE Ankaragücü karşılaşmasında bu futbolcuların yerlerine sakatlıkları geçen Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao
forma giydi.
Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Mario Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Younes Belhanda, Babel ve Falcao 11'iyle başladı.
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Emre Mor oturdu.
Falcao 13 maç sonra ilk 11'de
Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, 74 gün sonra bir resmi maça ilk 11'de başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile 1 Ekim'de İstanbul'da oynanan karşılaşmanın ardından aşil tendonundan sakatlık yaşayan Falcao, sonraki 11 resmi maçta forma giyememişti.
Sarı-kırmızılı takımın son 2 karşılaşmasında da sonradan oyuna dahil olan Falcao, 13 maç aradan sonra 11'de sahadaki yerini aldı.
Melo ve Ujfalusi'ye plaket verildi
Galatasaray'da daha önce forma giyen Brezilyalı Felipe Melo ile Çek Tomas Ujfalusi'ye karşılaşma öncesinde plaket verildi.
Saha kenarında düzenlenen seremonide Melo ve Ujfalusi plaketlerini, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın elinden aldı.
Taraftarların tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulunduğu Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi, saha içinde "üçlü" de çektirdi.