Galatasaray, Monaco'ya Konuk Olacak

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 9. haftasında yarın Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak.
II. Louis Stadı'nda bulunan salonda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.
A Grubu'nda son 2 maça girilirken, Galatasaray 3 galibiyet, 5 yenilgiyle 6 takımlı grupta 5. sırada yer alıyor.
İlk 4 takım arasına girerek gruptan çıkmayı garantileyen Monaco ise 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider durumda bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Monaco 86-85 kazanmıştı.
11 Aralık 2018 Salı 11:04