Galatasaray, Moskova'da Zafer Arıyor

Galatasaray
, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında yarın, deplasmanda Rusya
'nın Lokomotiv Moskova
ekibi ile karşı karşıya gelecek.
RZD Arena'da 20.55'te başlayacak müsabakayı, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz
yönetecek.
Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın yanı sıra Portekiz
'den Porto
ve Almanya
'dan Schalke 04
ile bulunduğu grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 3. sırada yer alıyor.
Grupta oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden Rusya temsilcisi ise son sırada bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul
'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 3-0 kazanmıştı.
İddiasını sürdürmesi için galibiyet şart
Galatasaray'ın gruptan çıkma iddiasını sürdürmesi için Lokomotiv Moskova maçından galibiyetle ayrılması gerekiyor.
Porto'nun 10 puanla birinci, Schalke 04'ün ise 8 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, yarın kayıp yaşaması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma şansını yitirecek.
Öte yandan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında elde edeceği galibiyet ya da beraberlikte, UEFA Avrupa
Ligi'ne kalmayı garantileyecek.
Lokomotiv Moskova,Galatasaray