- Galatasaray, Moskova'ya hareket etti

27 Kasım 2018 Salı 11:24



27 Kasım 2018 Salı 11:24

- Galatasaray, Moskova'ya hareket ettiİSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında yarın deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu mücadele için Moskova'ya hareket etti. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında yarın TSİ 20.55'te başlayacak mücadelede deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu zorlu mücadele için saat 11.00'de Atatürk Havaalanı'ndan özel uçakla Moskova'ya hareket etti. Uçağa binmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Çok önemli bir maça gidiyoruz. Lokomotiv Moskova maçı bizim için ve Türk futbolu için çok önemli. Kazanmaya gidiyoruz. Türkiye'de oynayamayan cezalı futbolcularımız orada oynayacaktır. Yine eksiğimiz ve sakatlarımız var. Ama Türkiye'ye iyi bir skorla döneceğimize bütün kalbimle inanıyorum. İnşallah yarın akşam bu güzel maçın galibi biz oluruz ve yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.Galatasray, Lokomotiv Moskova maçı öncesi son çalışmasını karşılaşmanın oynanacağı Lokomotiv Stadı'nda bu akşam saat 18.30'da gerçekleştirecek.